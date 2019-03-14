Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 7 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan 7 teröristin, emniyetteki işlemleri sürüyor
Kaynak: AA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2'si kadın 7 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 7 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan 7 teröristin, emniyetteki işlemleri sürüyor
Kaynak: AA