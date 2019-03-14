Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Mart'ta Gürpınar Mahallesi'ndeki girdikleri bir evden kontak anahtarlarını alarak otomobil çaldığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, dün sabah saatlerinde çalıntı otomobilin TEM Otoyolu'nda seyir halinde olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şüpheliler, polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu tarlada yakalandı.

Gözaltına alınan Ferhat K., İbrahim Y. ve Affan E. sorgulanmak için emniyete getirildi.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Şüphelilerden Ferhat K'nin emniyette 32 suç kaydı, 22 suçtan hakkında aranması olduğu, Edirne Cezaevi'nden firar ettiği ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, İbrahim Y'nin emniyette 50 suç kaydı, 7 suçtan aranması olduğu, Silivri Cezaevi'nden firar ettiği ve hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Affan E'nin ise emniyette 5 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin çaldığı öne sürülen otomobilin plakasının sahte olduğu belirlenirken, araçta yapılan aramada elektronik para kasalarını açmada kullanıldığı değerlendirilen cihaz ele geçirildi. Çalıntı otomobil sahibine teslim edilmek üzere emniyet otoparkına getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA