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Türkiye
AA 30.04.2023 21:41

Sinop’ta yolcu otobüsü su kanalına devrildi: 9 yaralı

Sinop’ta, yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu, bir ağır 9 kişi yaralandı.

Sinop’ta yolcu otobüsü su kanalına devrildi: 9 yaralı
[Fotograf: AA]

Sinop’tan Kastamonu yönüne giden Fahrettin Ş. idaresindeki yolcu otobüsü, Sinecan köyünde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir ağır 9 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolculardan Onur Özdemir, otobüsün bir anda yoldan çıkarak kanala doğru gittiğini belirterek, “Biz de ne oldu anlamadık. Şoför uyudu mu başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. Yolcular olarak hep birlikte ölümden döndük.” dedi.

Bu arada Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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