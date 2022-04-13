Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop’ta yangın: Ev ve ambar kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Sinop’ta elektrik kontağından çıkan yangında bir ev ve ambar tamamen kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Erfelek ilçesinde Yeter Acar’a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Sinop ve Erfelek itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında Acar’a ait ev ile yanında bulunan ambar tamamen yandı.
Ekiplerce yanan evde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
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