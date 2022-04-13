Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 501 parça tarihi eser bulundu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken bulduğu tarihi eserleri polise teslim etti.
İlçe merkezinde yaşayan E.K, tarlasını traktörle sürerken 396 sikke, 73 bronz mühür, 21 figür, 5 yüzük, 6 heykelcik olmak üzere farklı dönemlere ait 501 eser buldu.
E.K, bulduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.
Tarihi parçaların Elbistan Müze Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Tarihi Eser
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