Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 96 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı, kamyon sürücüsü tutuklandı.
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri Van-Erciş kara yolunda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyonun kasasında branda altına gizlenmiş yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 96 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Gözaltına alınan kamyon şoförü D.K. tutuklandı.
Etiketler: Van Düzensiz Göçmenler Sınır Güvenliği
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