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Türkiye
AA 05.08.2024 07:00

Sinop'ta otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Boyabat-Kastamonu kara yolu Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde, Kastamonu yönünde seyreden Recep Kandıra (59) idaresindeki otomobil, önce yol kenarındaki ağaca daha sonrada duvara çarparak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Ömer Kandıra'nın (45) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Fatma Kandıra (41) Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Nezire Karabiber (56) ise Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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