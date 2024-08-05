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Türkiye
AA 05.08.2024 06:24

Kontrolden çıkan araç evin bahçesine girerek devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Burdur'da hafif ticari aracın evin bahçesine devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza geçirenlerin Muğla'nın Fethiye ilçesinden tatil dönüşü İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

Kontrolden çıkan araç evin bahçesine girerek devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Beytullah Başaran idaresindeki hafif ticari araç, Fethiye-Burdur kara yolu Çallıca köyü yakınında refüje çarparak yol kenarındaki müstakil bir evin bahçesine devrildi.

Ev sahibinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, araçtan evin garajının çatısına savrulan Emre Barış Savur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar sürücü Başaran ile Yunus Emre Dursun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tatilden dönüyorlardı

Ev sahibi Hamdi Şimşek, gazetecilere, balkonda otururken bir anda büyük bir gürültü duyduğu söyledi.

Ardından ortalığı toz bulutu kapladığını belirten Şimşek, "Araba takla atarak tam olduğumuz yere düştü. İki arkadaşı arabanın içinden çıkardık. Diğer arkadaş ise çatıda hayatını kaybetti. Aramızda 2 metre mesafe ya vardı ya yoktu. Allah göstermesin 2 metre daha sağ tarafa uçsa araç benim üzerime gelecekti." diye konuştu.

Kaza geçirenlerin Muğla'nın Fethiye ilçesinden tatil dönüşü İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

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