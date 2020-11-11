Haber Giriş: Kaynak: AA
Sinop'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Lala köyünde iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev, yangın sonucu büyük çaplı hasar gördü.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası büyük ölçüde hasar gören ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Şerafettin Atıcı ve ailesinin yangın sırasında dışarıda oldukları öğrenildi.
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