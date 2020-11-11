Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaya düşmesi riskine karşı yaklaşık 8 bin metrekarelik alan çelik ağlarla örülüyor.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yamaçtan düşen kayalar nedeniyle geçmişte olumsuz olaylar yaşadıklarını belirterek, "Kara yollarının çalışmalarıyla tehlikeyi en aza indirme gayretindeyiz. Kaya parçası düşme olasılığı olan 8 bin metrekarelik alanı çelik ağlarla örmeye başladık. Kaya ve odun düşmesinin önüne geçilecek" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmaları profesyonel dağcıların yürüttüğünü anlatan Haşimoğlu şunları söyledi:

"Dağcılar iplerle sarkarak kayaların üzerindeki bitkileri, ağaçları, oynayan kayaları temizliyor. Kayalara çelik ağların takılacağı delikleri açıyor. Hava şartlarına bağlı olarak çalışmalar tamamlanacak."