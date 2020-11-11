Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesinde bulunan benzin istasyonuna giren bir otomobil, pompaların önünde yatan iki köpeğin üzerinden geçti.

Sürücü ezdiği köpeklerin durumuna bakmadan yoluna devam etti.

Sürücüye ceza

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı veterineri tarafından müdahale edilen köpeklerden biri hayatını kaybetti, diğerinin ise ayağı kırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç sürücüsünün Bursa'nın İnegöl ilçesinde olduğunu belirledi.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Otomobilin, köpekleri ezdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.