Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de bir aracın 2 köpeği ezdiği anlar kamerada
Balıkesir’de bir otomobil, benzin istasyonunda yerde yatan iki köpeği ezdi. Sürücü durmayarak yoluna devam etti. Köpeklerden biri öldü, diğerinin ayağı kırıldı. O anlar kameralara yansıdı.
Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesinde bulunan benzin istasyonuna giren bir otomobil, pompaların önünde yatan iki köpeğin üzerinden geçti.
Sürücü ezdiği köpeklerin durumuna bakmadan yoluna devam etti.
Sürücüye ceza
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı veterineri tarafından müdahale edilen köpeklerden biri hayatını kaybetti, diğerinin ise ayağı kırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç sürücüsünün Bursa'nın İnegöl ilçesinde olduğunu belirledi.
Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Otomobilin, köpekleri ezdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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