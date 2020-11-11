Bir ihbar üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aylık soruşturmanın ardından Bahçelievler'deki bir depoda kaçak içki bulundurulduğunu tespit etti.

Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 750 bin lira olduğu belirtilen, satışa hazır 5,2 ton kaçak içki ele geçirildi.

Depoda bulunan S.B.Y. gözaltına alındı.