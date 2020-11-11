Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da bir depodan 5,2 ton kaçak içki çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bahçelievler'de jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 5,2 ton kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbar üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aylık soruşturmanın ardından Bahçelievler'deki bir depoda kaçak içki bulundurulduğunu tespit etti.
Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 750 bin lira olduğu belirtilen, satışa hazır 5,2 ton kaçak içki ele geçirildi.
Depoda bulunan S.B.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak İçkiSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:30
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