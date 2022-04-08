Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 07:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta bir kadın boşandığı eşi tarafından öldürüldü
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü. Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen kadının kesin ölüm sebebi otopsi sonrasında belli olacak.
Boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya giden Zeynep G. ile Birol B. arasında tartışma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz halde buldu.
Boğularak öldürüldüğü düşünülüyor
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zanlı Birol B. gözaltına alındı.
Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen Zeynep G.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.
Etiketler: Sinop
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