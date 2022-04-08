İstanbul’un sembol yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ışıklandırma sistemlerinde bazı arızalar tespit edildi.

Bunun üzerine 2 işçi deniz seviyesinden yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlara tırmandı. Arızalı kabloları ya da led aydınlatma sistemlerini tamir etti.

[Fotoğraf: İHA]

İki kıtanın ortasında zorlu mesai

Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki zorlu çalışma kameralara da yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel günlerde farklı renkle ışıklandırıyor.

Sorunlu olan kısımlar değiştirilerek köprünün aydınlatma sistemi ise çalışmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]