Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 06:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde işçilerin zorlu mesaisi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki ışıklandırma sistemleri oldukça zorlu bir bakım ve onarımdan geçiyor. Deniz seviyesinden 80 metre yükseklikte gerçekleşen o zorlu çalışma görüntülendi.
İstanbul’un sembol yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ışıklandırma sistemlerinde bazı arızalar tespit edildi.
Bunun üzerine 2 işçi deniz seviyesinden yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlara tırmandı. Arızalı kabloları ya da led aydınlatma sistemlerini tamir etti.
[Fotoğraf: İHA]
İki kıtanın ortasında zorlu mesai
Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki zorlu çalışma kameralara da yansıdı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel günlerde farklı renkle ışıklandırıyor.
Sorunlu olan kısımlar değiştirilerek köprünün aydınlatma sistemi ise çalışmaya devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul
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