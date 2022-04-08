O, Ankara'nın Şoför Nebahat'i...

Her gün erken saatte kalkıp dolmuş durağına gidiyor, sonra da direksiyonun başına geçiyor.

Ankara'nın tek kadın dolmuş şoförü

Ankara’nın tek kadın dolmuş şoförü Satı Karaboğa, kadınların her meslekte başarılı olabileceklerinin en güzel örneklerinden biri.

7 yıldır yollarda olan Karaboğa, ekmeğini direksiyon sallayarak kazanıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

43 yaşındaki Satı Karaboğa, Çubuk-Yenice hattında dolmuş şoförlüğü yapıyor.

"Kadın isterse her şeyi başarır"

Çalışma azmiyle herkese örnek olan Karaboğa, hayatta kadınların başaramayacağı hiçbir şey olmadığını söylüyor:

"Araba benim için bir tutkuydu, kendimi bildim bileli kullanıyorum. Ekonomik sıkıntılar da yaşayınca ne yapabilirim diye düşündüm. Dolmuşa bindim bir gün neden olmasın dedim? Kadının başaramayacağı bir şey yok. O benim her şeyim, ekmek teknem. Yıllardır ekmeğimi bundan kazanıyorum."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Satı Karaboğa yaptığı işi çok seviyor

Yolcular ve mesai arkadaşları da Satı Kaptan'dan oldukça memnun.

Satı Karaboğa "erkek işi" olarak bilinen zor bir işi yapsa da halinden hiç şikayetçi değil. Tek amacı, ev ekonomisine katkı sağlamak...

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Mikail Sevinç