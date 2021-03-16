Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop ve Tokat'ta birer köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sinop ve Tokat'ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle birer köy karantinaya alındı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları nedeniyle bölgesel karantina uygulaması yurt genelinde sürüyor.
Bu kapsamda Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sinop’un Durağan ilçesi Akçaalan köyü de karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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