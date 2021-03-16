Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son haftalarda ilçede vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

Vaka artışında ev ziyaretlerinin büyük payı olduğu aktarılan açıklamada, "Son haftalarda ilçemizde, özellikle köylerimizde vakalar artış göstermektedir. Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek bir oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor." ifadeleri kullanıldı.

"Ev ziyaretleri virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor"

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lütfen komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Unutmayalım ki evimizin dışında maske takıyor olsak da ev ziyaretleri maskesiz gerçekleşiyor ve virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor."

İpsala'da da yasak var

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede vaka sayısı varyant virüsün de etkisiyle artış gösterdi.

Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek bir oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ev ziyaretleri geçici olarak yasaklandı.

Pazar günleri fırınlar kapatılmıştı

Keşan'da da "ekmek alma" bahanesiyle kısıtlamayı ihlal edenlerin sayısı artınca Hıfzıssıhha Kurulu 14 ve 21 Mart'ta fırınları kapatma kararı almıştı.