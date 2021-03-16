Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nesli tükenmekte olan kuş donmak üzereyken bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum'un Pasinler ilçesinde neslinin tükenme tehlikesi olan Hint gölet balıkçıl kuşu, donmak üzereyken bulundu. Kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi.
Pasinler'in Kotandüzü Mahallesi'nin muhtarı, arazide donmak üzere olan kuşu fark edip, aldıktan sonra evine götürdü.
Yörede ilk kez gördükleri kuşu hayvanların yanına, ahıra bırakan Kotan, internette de araştırma yaptı.
Uzun gagası, devetüyü rengi ve uzun bacakları ile dikkat çeken kuşun, nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrenen muhtar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bilgi verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Kuşu bulduklarında donmak üzere olduğunu belirten muhtar, "İnternette yaptığımız araştırmada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendik. Bir gün kaldığı ahırda, sıcakta kendine geldi. Bu süre zarfında ne yediğini bilmediğimiz kuşu besleyemedik. Görevlileri aradık" dedi.
Etiketler: Milli Parklar Araştırma
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