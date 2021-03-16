Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Eskişehir'de, FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Son Haberler
- 10:36
- 10:22
- 10:25
- 10:14
- 10:28
Sıradaki Haber
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 288 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz