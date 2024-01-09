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Türkiye
İHA 09.01.2024 23:11

Sinop-Boyabat tünel çıkışında feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Sinop-Boyabat yolunda tünel çıkışı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sinop-Boyabat tünel çıkışında feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Saat 19.30 sıralarında Sinop-Boyabat karayolu Üzümlü mevkii tünel çıkışında meydana gelen kazada Nurettin Yazıcı kontrolündeki otomobil ile karşı yönden gelen Emin D. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Kazada iki sürücü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevke edildi.

Kazada ağır yaralanan ve Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Nurettin Yazıcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Emin D. ise kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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