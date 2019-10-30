Türkiye
Sınırda FETÖ operasyonu: 3 gözaltı30 Ekim 2019 Çarşamba 14:20 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 14:27
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ve sınır birlikleri, Doyran köyü yakınlarında, askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçak yolla gitmeye hazırlanan, aralarında öğretmen ve emekli memurların da bulunduğu FETÖ şüphelisi A.R.C, A.C. ve Z.C'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadelerinin alınması için jandarma komutanlığına getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Yunanistan gözaltı fetö Edirne