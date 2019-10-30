Bir ihbarı değerlendiren jandarma ve sınır birlikleri, Doyran köyü yakınlarında, askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçak yolla gitmeye hazırlanan, aralarında öğretmen ve emekli memurların da bulunduğu FETÖ şüphelisi A.R.C, A.C. ve Z.C'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinin alınması için jandarma komutanlığına getirildi.

Kaynak: AA