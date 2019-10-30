Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden (EGM) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kte dÃ¼zenlenen koordinasyon toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan AktaÅŸ, FETOÌˆ, DEASÌ§, PKK olmak Ã¼zere tuÌˆm teroÌˆr oÌˆrguÌˆtlerine karsÌ§Ä± goÌˆsterilen muÌˆcadelenin titizlik ve kararlÄ±lÄ±kla suÌˆrduÌˆruÌˆlecegÌ†ini vurguladÄ±.

[FotoÄŸraf: AA]

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Mehmet AktasÌ§, "Cumhuriyet BayramÄ± etkinliklerinde olasÄ± eylem arayÄ±sÌ§Ä±nda olan DEASÌ§ teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆne yoÌˆnelik 21 ilde 26 operasyon gercÌ§eklesÌ§tirildi ve toplam 100 sÌ§ahÄ±s yakalanarak goÌˆzaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BarÄ±sÌ§ PÄ±narÄ± HarekatÄ± ile ilgili sosyal medya hesaplarÄ± uÌˆzerinden kara propaganda yapan 1297 hesap tespit edildi, 452 kiÅŸi goÌˆzaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve 78 kisÌ§i tutuklandÄ±." bilgisini verdi.

[FotoÄŸraf: AA]

Ã‡akarlÄ± araÃ§larla ilgili yeni uygulama 1 KasÄ±m'da baÅŸlayacak

Ã–te yandan, kamuda "Ã§akarlÄ±" araÃ§larla ilgili yeni uygulamanÄ±n 1 KasÄ±m'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini de anÄ±msatan AktaÅŸ, yeni dÃ¼zenlemeyle yetkisiz ve amacÄ± dÄ±sÌ§Ä±nda "Ã§akar" kullanÄ±mÄ±nÄ±n oÌˆnuÌˆne gecÌ§ileceÄŸini ifade etti.

UyusÌ§turucu ve goÌˆcÌ§men kacÌ§akcÌ§Ä±lÄ±gÌ†Ä±yla mÃ¼cadele ile asayisÌ§ sucÌ§larÄ±nÄ±n oÌˆnlenmesine yÃ¶nelik operasyonlarÄ±n baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de belirten Genel MÃ¼dÃ¼r AktaÅŸ, "Yol kontrol noktalarÄ±nda tedbirler arttÄ±rÄ±larak devam etmekte olup, uygulama noktalarÄ±nda da personelimiz gerekli hassasiyeti goÌˆstermektedir." ifadelerini kullandÄ±.

Kaynak: AA