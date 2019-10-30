Türkiye
2 gün ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı30 Ekim 2019 Çarşamba 12:51 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 13:26
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki refüjde bulunan ağaçta bir kedinin 2 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ağaca itfaiye aracının merdivenini uzatan ekipler, kediyi buradan alarak indirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Kurtarılan kedi salıverildi.
Kaynak: AA