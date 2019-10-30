Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın olması tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 13, Bitlis’te 10, Hakkâri’de 14 ve Muş’ta 15 derece olması tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA