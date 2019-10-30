Taksiciler zaman zaman gasp vakaları ile karşılaşıyor. O anlarda polise haber vermek mümkün olmuyor. Bu durum Antalyalı taksici Hakan Doğan'ı harekete geçirdi.

Doğan, taksiciler için erken uyarı sistemi yaptı. Bir düğme ile aktif olan sistem, aracın üzerindeki tabelayla yardım istiyor.

Şoför, yardıma ihtiyacı olduğunda düğmeye basarak durumu bildiriyor

Taksici Hakan Doğan, "Arabanın içindeki olumsuzlukta butona basıyor. Bastığı takdirde SOS yardım, polis imdat gibi mesajlar dışarıdaki insanların göreceği şekilde bırakıyor. Öyle bir durum olduğu zaman artık şehirlerimizde hep kameralar var. Geceleri gündüzleri çok net görünebiliyor. Bunu gören herkes kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunuyor." dedi.

Taksiciler kendilerini güvende hissedecek

Taksicinin zor durumda olduğunu görenler polisi arayarak ihbarda bulunabiliyor.

Antalya'da taksiciler için üretilen erken uyarı sistemi 290 liraya mal oluyor. Taksiciler bu düzenekle birlikte kendilerini daha güvende hissediyor.

Antalyalı taksici Hasan Doğan'ın yeni hedefi ise tepe lambasının polis imdat sistemine entegre edilmesi.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Sayit Ersan