Türkiye
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli30 Ekim 2019 Çarşamba 10:55 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 11:02
İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, kuzeyde İstinye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın kuzeyde İstinye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişlerinin saat 09.45'te çift yönlü olarak askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, sisin kalkmasının ardından Boğaz'ın gemi geçişlerine açılacağı bilgisi yer aldı.
Kaynak: AA