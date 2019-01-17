Sinema biletiyle satılan mısır tartışmasıyla başlayan kriz, beyazperdeyi vurdu. Yeni Türk filmlerinin vizyona girmemesi, sinemaya giden seyirci sayısını düşürdü.

Yapımcılar ile sinema salonu işletmecileri arasındaki "şeffaflık ve promosyon" krizinin sektöre kaybı hayli büyük.

Sinema Yazarı Keram Akça, geçen seneye göre seyirci sayısında 1 milyon düşüş olduğunu belirtti. Uzlaşmanın sağlanmaması halinde düşüşün devam edeceği uyarısında bulundu.

Sinema salonlarının alternatif arayışında olduğunu söyleyen Akça, tartışmaların devam etmesi halinde sinema işletmecilerini zor günlerin beklediğine dikkat çekti.

Türkiye Avrupa'da kendi ülkesinin filmlerini en çok izleyen ülke. Yerli filmlerin vizyona girmemesi ise izleyicileri sinemadan uzaklaştırdı.

Türk sineması 2019'a 20 milyon liralık kayıp ile başladı

2018 yılının ilk haftasında seyirci sayısı 2 milyon 565 bin 715 iken 2019' yılının ilk haftasında bu rakam 1 milyon 142 bin 737'de kaldı. Vizyondaki film sayısı ise 90’dan 77’ye düştü.

2019 yılı Ocak ayının ilk 10 gününde, 2018'in ilk 10 gününe kıyasla seyirci sayısında yüzde 35,1, hasılatta ise yüzde 34,6 düşüş yaşandı. Bu düşüşün maddi karşılığı ise 20 milyon lira.

Yeni sinema kanunu Meclis'te komisyondan geçti

Her iki taraf arasında geri adım atılmayınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı duruma el attı. “Yeni Sinema Kanunu” Meclis Komisyonu'ndan da geçti.

Anlaşma sağlanamadığı için yeni filmini gösterimden çeken Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından, sinema kanunu ile sorunun çözüleceğini duyurdu.

Yeni sinema kanunu ile hersey dogru,guzel bir yere gidecek.Farkindalik yaratan her seyircime,Kultur Bakanligina hassasiyetinden dolayi tesekkur ederim.Herkes gibi film yapan da hakkini aramaliydi.Oyle de oldu.Konu yalnizca ekonomik degil...oyle gosterilse de degil. Sagolun https://t.co/06hIo4i1Sn — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 16 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber