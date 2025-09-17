Açık 27.5ºC Ankara
AA 17.09.2025 15:03

Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılacak ilk deprem konutlarının temeli yarın atılacak. Sındırgı ilçesinin Çavdaroğlu Mahallesi'nde 135 afet konutu, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde ise 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölüm inşa edilecek.

Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum, afetzedelere yeni konutların temelinin 1,5 ay içerisinde atılacağına dair söz vermişti.

Bu kapsamda yarın, Kurum'un katılımıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak ilk deprem konutlarının temeli atılacak.

Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor

Sındırgı'nın Çavdaroğlu Mahallesi'nde 135 afet konutunun inşasına başlanırken, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölüm hayata geçirilecek.

Öte yandan Bakan Kurum'un talimatıyla, Çavdaroğlu Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ konutlarından 100'ü de depremzede hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem konutlarının 1 yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine verilmesi hedefleniyor.

Balıkesir Deprem Konut
