Şahinbeyler köyünde depremin etkisiyle çok sayıda ev yıkılırken, bazı bölgelerde ise yüzey kırıkları ve çökmeler meydana geldi. Bazı kırıkların ise evlerin yakınlarında oluştuğu görüldü.

Depremde yamaçlardan kopan büyük kayaların köy yollarına düştüğü ve heyelanlar da oluştuğu gözlendi.

Askerhan köyünde bulunan hidroelektrik santralinin dağın üst bölümündeki su kanalı da depremde çöktü.

Su taşıyan beton kanallar, çökmeyle aşağıya kaydı.