Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sincik'in köylerinde depremin verdiği hasar görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da Sincik ilçesinin Şahinbeyler ve Askerhan köylerinde depremin verdiği zarar görüntülendi.
Şahinbeyler köyünde depremin etkisiyle çok sayıda ev yıkılırken, bazı bölgelerde ise yüzey kırıkları ve çökmeler meydana geldi. Bazı kırıkların ise evlerin yakınlarında oluştuğu görüldü.
Depremde yamaçlardan kopan büyük kayaların köy yollarına düştüğü ve heyelanlar da oluştuğu gözlendi.
Askerhan köyünde bulunan hidroelektrik santralinin dağın üst bölümündeki su kanalı da depremde çöktü.
Su taşıyan beton kanallar, çökmeyle aşağıya kaydı.
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