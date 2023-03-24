Gölcük Belediyesi, Hatay'ın genelinde halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik 24 belediye ve firma tarafından yürütülen çalışmaları koordine ediyor.

İl genelinde halk sağlığı müdürlerinin gözetiminde 84 araç ve 242 personel tarafından ilaçlama çalışmaları her gün düzenli yapılıyor.

"Depremlerin ardından hızlı bir reaksiyon gösterdik"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçe olarak hızlı bir reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Hatay'da özellikle ilaçlamayla ilgili faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirten Sezer, "Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri özellikle dezenfeksiyon, ilaçlama, larva ve kemirgenle mücadele gibi konularda çalışmalar yapıyor" dedi.

"Hatay'ın tüm ilçelerinde bu çalışmalar devam ediyor"

İlaçlama çalışmalarının profesyonel şekilde yürütüldüğünü aktaran Sezer, "Bizim yaptığımız; ekiplerdeki eleman ihtiyacı, araç ve kullanılan teknik malzemelerle ilgili olarak taleplerin karşılanması. Yani aslında bir koordinasyon görevi yapıyoruz. Hatay'ın tüm ilçelerinde bu çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Bölgede salgın hastalığın yaşanmaması için yoğun çaba harcandığını vurgulayan Sezer, larva ve kemirgenle mücadelenin yanı sıra çadır kentlerin etrafında ilaçlama, dezenfeksiyon ve kireçleme çalışması yapıldığını anlattı.

Belediye Başkanı Sezer, Hatay'daki belediyeler kendi ayakları üzerinde durmaya başlayana kadar desteklerini sürdüreceklerini söyledi.