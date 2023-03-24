Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkedeki orman varlığı, bakım, rehabilitasyon, ağaçlandırma çalışmaları ve çeşitli eylem planlarıyla her yıl düzenli artıyor.

Envanter çalışmaları kapsamında, 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan orman varlığı 2022 sonu itibarıyla 23 milyon 245 bin hektara ulaştı. Bu alan içinde normal kapalı orman alanı 13 milyon 707 bin 843 hektarla toplam orman alanının yüzde 58,97'sini, boşluklu kapalı orman alanı ise 9 milyon 537 bin 157 hektarla yüzde 41,03'ünü oluşturuyor.

Türkiye'deki orman varlığı 2015'te 22 milyon 342 bin ve 2020'de 22 milyon 933 bin hektar olarak kayıtlara geçmişti.

Büyük çoğunluğu "koru"lardan oluşuyor

Ormanların yüzde 95,71'ini korular, yüzde 4,29'unu "baltalık" diye tabir edilen kesim amaçlı ağaçlar oluşturuyor. Orman alanındaki değişim, "ağaç serveti" olarak belirtilen çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımını ve hacimlerini de etkiliyor. 1973-2020 yıllarında Türkiye'deki ormanların dikili ağaç serveti 1,73 milyar metreküp arttı.

Ormancılık uygulamaları, sadece alan ve servet düzeylerini değiştirmekle kalmayıp, ağaçların yaş bileşenlerini ve artımını da etkiledi. 1973 yılında ormanlardaki toplam yıllık artım 28 milyon metreküp iken geçen yıl 47,8 milyon metreküpe ulaştı.

Gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları

Türkiye'deki ormanların sağlığı, devamlılığı ve çoğalması için Orman Genel Müdürlüğü tarafından bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Bakım çalışmaları kapsamında geçen yıl 8 bin 632 hektarı budama olmak üzere toplam 705 bin 421 hektarda faaliyetler gerçekleştirildi.

Söz konusu alanda, gençlik ve sıklık bakımları ile budama, ilk aralama, koruya tahvil ve kültür bakımları yapıldı. Bu çalışmalar için geçen yıl 385 milyon 396 bin lira harcandı.

Ormanların yetiştirilmesi ve devamlılığı için 209'u revize olmak üzere 299 plan düzenlendi, 88 bin 270 hektarda doğal gençleştirme ve 27 bin 800 hektarda yapay gençleştirme çalışması geçen yıl tamamlandı. Doğal ve yapay gençleştirme çalışmaları için toplam 442 milyon 749 bin lira harcama yapıldı.

Ormanların rehabilitasyonu için de 91 bin 472 hektarlık alandaki çalışmalara 54 milyon 512 bin lira ödendi.

Böylece söz konusu alanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu için 912 bin 963 hektarlık alanda yürütülen çalışmalara 882 milyon 657 bin lira harcandı.

Ağaçlandırmada köylere hibe desteği

Ağaçlandırma projeleri kapsamında, 95 bin 308 hektar alanda etüt-proje, 17 bin 655 hektarı endüstiriyel ağaçlandırma olmak üzere toplam 29 bin 631 hektar ağaçlandırma tesisi ve 104 bin 588 hektar ağaçlandırma bakım çalışması yapıldı.

Başta karaçam, sarıçam, kızılçam, doğu kayını, mahlep, iğde, meşe, badem gibi türler olmak üzere ibreli ve yapraklı orman ağacı türleri ve süs bitkilerinden 116,8 ton tohum üretimi gerçekleştirildi.

Köy tüzel kişiliklerinin projelerine 111 milyon 677 bin 979 lira hibe, gerçek ve tüzel kişiliklerin projelerine ise 5 milyon 272 bin lira kredi tahsis edildi ve 6 bin 537 hektarda özel ağaçlandırma çalışması sonuçlandırıldı.

Fidanlıklardaki kapasitenin iyileştirilmesi kapsamında da muhtelif makine teçhizat ve ekipman alımı ile bakım-onarım çalışması kapsamında toplam 65 milyon 752 bin 144 lira kaynak kullanıldı.

Okullara, üniversitelere, askeri birliklere, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara 13 milyon 123 bin 152 adet bedelsiz fidan dağıtımı yapıldı.