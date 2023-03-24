Merkez Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar, Narlıca, Maşuklu, Bağışıklı, Gökçegöz, Çekmece, Akevler, Emek, Bohşin, Kışlasaray, Ulucami, Haraparasi, Esenlik, Toygarlı, Odabaşı, Şeyh Ali, Orhanlı mahallelerinde sürüyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi alıyor.