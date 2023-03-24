Adres işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için;



????️ 25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında nüfus müdürlüklerimiz Cumartesi ve Pazar günleri de hizmetinizde‼️⬇️ @TC_icisleri #HayatınızınHerAnında pic.twitter.com/6FUY9byrJ3