Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 12:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nüfus müdürlükleri 2 Nisan'a kadar hafta sonu da açık olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Seçim öncesi işlemlerin tamamlanması için nüfus müdürlükleri 25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet verecek.
Adres işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için;— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) March 24, 2023
????️ 25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında nüfus müdürlüklerimiz Cumartesi ve Pazar günleri de hizmetinizde‼️⬇️ @TC_icisleri #HayatınızınHerAnında pic.twitter.com/6FUY9byrJ3
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Etiketler: Nüfus Seçim 2023
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