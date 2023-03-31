Silivri'de akşam saatlerinde aralarında cezaevi personellerini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre meydana gelen kazada 27 kişinin yaralandığı 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.