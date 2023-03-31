Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Silivri'de zincirleme trafik kazası: 27 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Silivri'de aralarında cezaevi personellerini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Silivri'de akşam saatlerinde aralarında cezaevi personellerini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre meydana gelen kazada 27 kişinin yaralandığı 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul Son Dakika Trafik Kazası
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