Türkiye
Silivri'de restoranda yangın
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:45 - Son Güncelleme 23 Şubat 2019 Cumartesi 07:45
İstanbul Silivri'de balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda maddi hasar oluştu.
Silivri'de sahil kordon boyunda bulunan balık restoranında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Mutfak ve çatı katının zarar gördüğü yangında hasar oluştu
Kaynak: AA
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