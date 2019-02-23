Türkiye

Başkentte mobilya atölyesinde yangın

23 Şubat 2019 Cumartesi 04:42 - Son Güncelleme 23 Şubat 2019 Cumartesi 06:07

Siteler'de dört katlı iş yerinin üçüncü katındaki mobilya atölyesinde çıkan ve hasara neden olan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Önder Mahallesi Siteler'de bulunan 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mobilya atölyesinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA Etiketler: yangın Siteler Başkent ankara

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