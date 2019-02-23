Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Kaynak: TRT Haber