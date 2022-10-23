İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri’deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi.