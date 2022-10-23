Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'te fabrika yangını
Pendik'te 3 katlı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Velibaba Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibiyle polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın sonucu fabrikada maddi hasar oluştu.
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