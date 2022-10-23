Valilik binası yanında konuşlandırılan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirerek soruları cevapladı.

Tırı ziyaret edenler, sanal gerçeklik gözlükleri ve tabletler sayesinde daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Konutlarla ilgili uzmanlardan bilgi alan emekli Ayhan Keskin, "Bu projeyi çok güzel ve uygun bulduk. Maaşı 5 bin lira olanların daha rahat edebilmeleri için plan, proje yaparlarsa bizler için daha güzel olur" dedi.

Tanıtım tırı, yarın kentten ayrılacak.