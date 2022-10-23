Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
274 kaçak cep telefonu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 274 cep telefonu bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, aracın motor kısmının altındaki gizli bölmede 274 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili Bulgaristan vatandaşları D.P ve M.M. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Kaçakçılık
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