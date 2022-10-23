Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de orman yangını
[Fotograf: DHA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter, arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevler, havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler: Osmaniye Orman Yangını
Son Haberler
- 14:13
- 14:02
- 13:29
- 13:24
- 13:21
Sıradaki Haber
Torik balık tezgahlarında yerini aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz