Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 13:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kamyonet kasasına tutunarak tehlikeli yolculuk
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da bir kişi, trafikte adeta canını hiçe saydı. Kamyonetin kasasına tutunarak, yolculuk yaptı. O tehlikeli anları, seyir halindeki bir başka sürücü kaydetti.
Olay, Tuzla D-100 karayolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kamyonet kasasına asılan bir vatandaş, dakikalarca o şekilde yolculuk yaptı.
O esnada bir başka araç sürücüsü o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Sürücünün ‘Seni çekip internete atacağım’ demesi üzerine kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden şahıs ‘Çek çek, at at’ karşılığını verdi.
Kamyonet kasasına asılı şekilde seyahat eden vatandaş, bir süre sonra gözden kayboldu.
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