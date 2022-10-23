Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Trabzon'un doğusunda akşam saatlerinden sonra, Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde salı sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların meydana getireceği sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.