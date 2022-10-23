Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Teknolojisi Bölümü öğretmenleri, "Temiz bir dünya" sloganıyla sahilde atık halde bulunan taş ve deniz kabukları ile ağaç parçalarını toplayarak öğrencileriyle çalışma yapmak istedi.

Öğretmenleri tarafından toplanan taş ve deniz kabuklarını boyayarak insan ve hayvan figürleri oluşturan, ağaç parçalarından da çeşitli sanatsal ürünler ortaya çıkaran öğrenciler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Sergilerde satılan ürünlerin geliri ise atölye ile öğrencilere malzeme temininde kullanılıyor. Çevrelerinden sipariş de alan öğrenciler, tasarımları sayesinde gelir kazanıyor.

"Sanatsal yönden bakışları çok değişti"

El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Hatice Kaya, atıl durumdaki malzemelerin geri kazanılmasıyla ortaya çok güzel bir sanatın çıktığını anlattı.

Öğrencilerin konuya duyarlı yaklaşarak güzel tepki gösterdiklerini ifade eden Kaya, "Denizden ağaç dalları, ahşap parçaları, deniz kabukları, yüzeyi düzgün taşları topluyoruz ve bunları bir araya getirerek elimizden geldiğince tasarıma dönüştürüyoruz. Öğrencilerimizin tepkisi çok güzeldi. Yapabildikleri tasarımlar ortaya çıktıkça yaptıklarının değerinin ve kıymetinin farkına vardılar. Sanatsal yönden bakışları çok değişti." dedi.

Kaya, çalışmalara geçen yıl başladıklarını, bu yıl aynı şekilde devam ettiklerini belirterek, "Tabi öğrencilerimiz geçen yıla göre daha gelişmiş ve zengin şekilde bakıyor tasarımlara. Doğayla insanı, sanatla birleştirdiğiniz zaman çok güzel şeylerin ortaya çıktığını görmüş durumdalar şu anda." diye konuştu.

"Çok zevkli çalışmalar ortaya çıkıyor"

El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Buket Büyükyonga da denizden toplanan malzemelere insan ve hayvan figürleri çizilince değişik tasarımların ortaya çıktığını söyledi.

Geri dönüşümün sürekli olarak kalıcı hale gelmesi gerektiğini aktaran Büyükyonga, "Bizim burada öğrencilerimize yaptığımız işlem sadece tasarım değil. Geri dönüşümü nasıl başlatırız ve kullanışlı hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Ekonomik yönlerini de düşünüyoruz bu işin. Çocuklar ekonomik olarak tasarımları dönüştürebilmeyi bu yolla öğrenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Büyükyonga, taş boyama işleminin el sanatlarında önemli yeri olduğunu belirterek, "Çok zevkli çalışmalar ortaya çıkıyor. Taş boyamanın yanı sıra ahşap boyama da yaparak ikisini çok güzel tasarımlara dönüştürüyoruz. Çevreden bakıldığı zaman taş boyamayı çok kolay sanıyorlar. Fırçayla, dizaynıyla ve çizimiyle aslında gerçekten temel tasarım bilgisi gerektiren bir iş olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yaptıkları ürünleri sergide satışa sunduklarını ifade eden Büyükyonga, öğrencilerin boya ve fırça masraflarını çıkardıklarını söyledi.

Çok fazla talebin olduğunu dile getiren Büyükyonga, öğrencilerin de çevrelerinden sipariş olursa yapıp satabildiğini kaydetti.