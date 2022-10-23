Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
İstanbul Beşiktaş'ta seyreden İETT otobüsü, motorunda çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Büyükdere Caddesi'nde seyreden İETT otobüsünün motorunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden şoför, yolcu bulunmayan aracı yol kenarında durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.
Olay sırasında Maslak istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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