Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1147'nci gününde devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki bir otelde, evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.
44 ailenin katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Diyarbakır İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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