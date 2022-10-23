Bursa'da yaşayan 42 yaşındaki Yılmaz Kazdal, 11 yaşında geçirdiği havale sonucu görme yetisini tamamen kaybetti.

Hayata küsmek yerine daha sıkı sarılan Kazdal, çok sevdiği tamircilik zanaatini öğrenmek için mücadele verdi.

Ustası Mustafa Gazi'nin dokundurarak parçaları tanıttığı Kazdal, 22 yaşında parçaları hissederek motosiklet tamir edebilir hale geldi.

Yılmaz usta, tek başına her gün çok sayıda motosikleti tamir ediyor. Motosikletlerin tüm şemasını hafızasına kazıyan Kazdal, dokunarak vidaların yerini buluyor ve bozuk parçaları söküp takıyor.

"Yeni teknoloji motosikletleri öğrenmek için çaba gösteriyorum"

Geçirdiği havale sonucu görme yetisini kaybettiğini söyleyen Yılmaz Kazdal, "İlk başta bisiklet tamir etmeye başladım, sonra motosiklete döndüm. Ben tamirciliğe çok meraklıydım. Bu merakım meslek haline geldi. Bana tüm bildiklerimi ustam Mustafa Gazi öğretti. Ustam hangi parçanın ne işe yaradığını ve ne vazifesi olduğunu dokundurarak öğrenmemi sağladı. Ben ustamdan öğrendiklerimle 20 yıldır motosiklet tamirciliği yapıyorum. Teknoloji kendini yeniliyor. Ben de yeni teknoloji motosikletleri öğrenmek için çaba gösteriyorum. Kendi dükkanımı 2014 yılında açtım. Benim 10 yıldır düzenli gelen müşterilerim var, hepsi çok memnun. Ben dükkanda tek başına çalışıyorum. Tek başıma daha rahat çalıyorum. Çünkü koyduğum parçaların ve takım aletlerinin yerini biliyorum, onları dokunarak bulmak kolay oluyor" dedi.

"Motosikleti sıfırdan toplayabiliyorum"

Binlerce parçayı ezbere bildiğini belirten Kazdal, "Allah'ın bana verdiği bir yetenek var, öğrendiğim bir şeyi kolay kolay unutmam. Ben görmeden, dokunarak, hislerimle tamir ediyorum. Bir motosikleti sıfırdan toplayabiliyorum. Benim görmeden tamir ettiğimi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor, bana nasıl yaptığımı soruyorlar. Bende tamir fiyatları da uygun, bakımı 250 liraya yapıyorum. Bir motosikletin bakımını yapmam 1 saatimi alıyor. Benim maksadım çok para kazanmak veya zengin olmak değil, toplumun ihtiyacını karşılamak" şeklinde konuştu.

"Görmeden böyle usta, bir de görse neler yapar"

Motosikletini 10 yıldır Yılmaz ustaya getirdiğini söyleyen Aziz Teyicioğlu, "Yılmaz usta çok iyi bir usta. Ben başka yere gitmem hep buraya gelirim. Gözleri görmemesine rağmen motosikletin tüm bakım ve onarımını yapıyor. Görmeden böyle bir yeteneğe sahip, bir de görmüş olsa neler yapacağını tahmin bile edemiyorum. Güzel tamir yapmasa ben buraya 10 yıldır motosikletimi getirmem. Benim motorumu sıfırdan topladı. Benim gözümle görüp sıkamadığım vidaları o görmeden sıkıyor" diye konuştu.