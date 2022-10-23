İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen kış yüzde 90'lara ulaşan kentteki 10 barajın doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42,99'a geriledi.

Barajların doluluk oranları 2 hafta önce yüzde 45,9, geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 46,69 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi Büyükçekmece'de yüzde 49,3, Elmalı'da yüzde 47,14, Ömerli'de 45,76, Sazlıdere'de yüzde 45,62, Terkos'ta yüzde 45,41, Darlık'ta yüzde 45,25, Istrancalar'da yüzde 33,52, Kazandere'de yüzde 32,5, Alibey'de 28,41 ve Pabuçdere'de yüzde 12,87 olarak kaydedildi.

Mevcut su miktarının barajlara göre bugünkü dağılımı şöyle:

"Ömerli'de yüzde 28,8, Terkos ve Büyükçekmece'de yüzde 19,7, Darlık'ta yüzde 13, Sazlıdere'de yüzde 10,8, Alibey'de yüzde 2,6, Pabuçdere'de yüzde 2, Kazandere'de yüzde 1,5, Elmalı'da 1,2, Istrancalar'da 0,6."

Barajlara düşen yağış metrekareye 683,9 kilogram

Bu yıl ekim ayına kadar barajlara düşen yağış miktarı da metrekareye 683,9 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 68 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre gerileyerek 373,45 milyon metreküp seviyesine düştü.

İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3,09 milyon metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı da yaklaşık 259 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Öte yandan, Alibey Barajı'na araçlarıyla gelen vatandaşlar suların azalmasıyla kuraklık oluşan alanda piknik yaptı.