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Türkiye
TRT Haber 13.05.2025 20:53

Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, İstanbul Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

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